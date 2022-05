Lazio, infortunio Immobile: sensazioni positive, con la Juve ci sarà (Di giovedì 12 maggio 2022) Sospiro di sollievo in casa Lazio. sensazioni positive per quanto riguarda le condizioni di Immobile che avrebbe smaltito l’infortunio sensazioni positive per quanto riguarda Ciro Immobile. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, l’attaccante biancoceleste, che soffre per un problema alla caviglia rimediato contro la Sampdoria, è segnalato in miglioramento. Considerando che mancano 5 giorni, oggi compreso, alla gara di lunedì sera con la Juventus a Formello regna l’ottimismo: Sarri non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo bomber e lo stesso Ciro ha tutta l’intenzione di blindare l’Europa e il primo posto della classifica cannonieri sfidando Vlahovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Sospiro di sollievo in casaper quanto riguarda le condizioni diche avrebbe smaltito l’per quanto riguarda Ciro. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, l’attaccante biancoceleste, che soffre per un problema alla caviglia rimediato contro la Sampdoria, è segnalato in miglioramento. Considerando che mancano 5 giorni, oggi compreso, alla gara di lunedì sera con lantus a Formello regna l’ottimismo: Sarri non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo bomber e lo stesso Ciro ha tutta l’intenzione di blindare l’Europa e il primo posto della classifica cannonieri sfidando Vlahovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Advertising

pasqualinipatri : Coppa Italia, Danilo esce per infortunio, a rischio il match contro la Lazio - infoitsport : Infortunio Immobile, stagione finita? Retroscena spaventoso in vista di Juve-Lazio - LALAZIOMIA : Coppa Italia, Danilo esce per infortunio, a rischio il match contro la Lazio - laziopress : Coppa Italia, Danilo esce per infortunio, a rischio il match contro la Lazio - junews24com : Infortunio Immobile: Juventus a forte rischio. Gli aggiornamenti sull'attaccante - -