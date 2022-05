L’ambasciata russa in Italia rilancia le accuse del Cremlino contro Obama e Biden: «ideologi di esperimenti su pazienti in Ucraina con Pfizer e Moderna» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ambasciata russa in Italia ha rilanciato l’accusa partita ieri 11 maggio dal ministero della Difesa di Mosca secondo cui i vertici del Partito democratico americano, tra cui l’ex presidente Barack Obama e l’attuale capo della Casa Bianca Joe Biden, sarebbero tra gli «ideologi delle attività biologiche militari in Ucraina» mirate a creare farmaci «aggirando gli standard di sicurezza internazionali». Una teoria su cui la Russia ha chiesto oggi 12 maggio che indaghi anche l’Onu, portando le accuse anche al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Come riportava l’agenzia Tass, i test sarebbero stati portati avanti da uomini del Pentagono con lo scopo di produrre anche «armi biologiche» e in collaborazione con i colossi farmaceutici ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022)inhato l’accusa partita ieri 11 maggio dal ministero della Difesa di Mosca secondo cui i vertici del Partito democratico americano, tra cui l’ex presidente Baracke l’attuale capo della Casa Bianca Joe, sarebbero tra gli «delle attività biologiche militari in» mirate a creare farmaci «aggirando gli standard di sicurezza internazionali». Una teoria su cui la Russia ha chiesto oggi 12 maggio che indaghi anche l’Onu, portando leanche al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Come riportava l’agenzia Tass, i test sarebbero stati portati avanti da uomini del Pentagono con lo scopo di produrre anche «armi biologiche» e in collaborazione con i colossi farmaceutici ...

Advertising

guidop1967 : RT @AxlGuidato: L'ambasciata russa in Italia ci fornisce una grafica molto interessante relativa al programma di sviluppo di armi chimiche… - SamGibili1 : RT @AxlGuidato: L'ambasciata russa in Italia ci fornisce una grafica molto interessante relativa al programma di sviluppo di armi chimiche… - Athazzo : RT @AxlGuidato: L'ambasciata russa in Italia ci fornisce una grafica molto interessante relativa al programma di sviluppo di armi chimiche… - EleEsse77 : RT @AxlGuidato: L'ambasciata russa in Italia ci fornisce una grafica molto interessante relativa al programma di sviluppo di armi chimiche… - cogonipiero2 : RT @AxlGuidato: scrivendo a chiare lettere i nomi di Barack Obama, Hillary Clinton e George Soros come ideologhi del piano per sterminare l… -