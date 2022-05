La guerra in Ucraina presenta il conto. Ridotti di un terzo i flussi di gas verso l’Europa. Le forniture a Tarvisio compensate con quelle di altri ingressi (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha le prime ricadute sugli arrivi di gas russo all’Europa. Ma questa volta non sarebbe una questione di ritorsione di Mosca per via delle sanzioni. Lo stop è stato deciso dal gestore del sistema di trasporto del gas ucraino Gtsou, che ha fatto sapere di dover sospendere i flussi in entrata dal punto di ingresso di Sokhranivka per effetto delle “azioni delle forze di occupazione russe”. Il gestore del sistema di trasporto del gas ucraino Gtsou ha sospeso i flussi “L’Ucraina non è più responsabile del trasporto del gas russo attraverso i territori ucraini sotto occupazione militare russa: si tratta di un terzo del volume totale del transito di gas verso l’Europa”, fa sapere Naftogaz, la compagnia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Lainha le prime ricadute sugli arrivi di gas russo al. Ma questa volta non sarebbe una questione di ritorsione di Mosca per via delle sanzioni. Lo stop è stato deciso dal gestore del sistema di trasporto del gas ucraino Gtsou, che ha fatto sapere di dover sospendere iin entrata dal punto di ingresso di Sokhranivka per effetto delle “azioni delle forze di occupazione russe”. Il gestore del sistema di trasporto del gas ucraino Gtsou ha sospeso i“L’non è più responsabile del trasporto del gas russo attrai territori ucraini sotto occupazione militare russa: si tratta di undel volume totale del transito di gas”, fa sapere Naftogaz, la compagnia ...

