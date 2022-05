Juventus, Allegri via? La società ha deciso: le ultime (Di giovedì 12 maggio 2022) Stagione senza titoli per la Juventus di Allegri. La società ha preso una decisione sull’allenatore Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter tra i tifosi si è riacceso un po’ di malumore circa l’Allegri bis. Tuttavia la società ha già deciso il futuro del tecnico livornese. Allegri e la Juventus ripartiranno insieme, per ricostruire un nuovo ciclo dalle ceneri di questa stagione. Max, rivela La Gazzetta dello Sport, era stato cercato anche da Marotta e avrebbe potuto sedersi ora sulla panchina dell‘Inter: Allegri, però, aveva già scelto la Juve, costringendo l’Inter a ripiegare su Inzaghi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Stagione senza titoli per ladi. Laha preso una decisione sull’allenatore Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter tra i tifosi si è riacceso un po’ di malumore circa l’bis. Tuttalaha giàil futuro del tecnico livornese.e laripartiranno insieme, per ricostruire un nuovo ciclo dalle ceneri di questa stagione. Max, rivela La Gazzetta dello Sport, era stato cercato anche da Marotta e avrebbe potuto sedersi ora sulla panchina dell‘Inter:, però, aveva già scelto la Juve, costringendo l’Inter a ripiegare su Inzaghi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

