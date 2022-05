Juve | nessuna tragedia | Allegri e la squadra sono questo | ora la società si liberi di pesi inutili

(Di giovedì 12 maggio 2022) Francamente non siamo delusi più di tanto. Sarebbe stato meglio vincere la Coppa Italia, d’accordo, ma la stagione non si sarebbe...

traccia invece su chi avrebbe scatenato la sua reazione colpendolo alle spalle con una pedata, come denunciato dallo stesso Allegri a fine gara'. I tifosi dellasono sul piede di guerra: ...... se avessero convalidado un rigore così allase ne ri - parlerebbe per almeno 10 anni o forse ...NOTIZIA PUÒ RESTARE INEDITA. 'notizia può restare inedita'. In questa frase è ... Ds Renate: "Contro la Juve nessuna gestione del risultato. Le seconde squadre Un'occasione" La media d’età della rosa si abbasserà ulteriormente senza Chiellini (ai saluti) ma si dovrà badare anche all’esperienza dei singoli. Allegri e la Juve sono destinati ad andare avanti insieme, ma diff ...Adesso non voglio criticare nessuno, ma la Juventus ha Arthur, mentre il Man City ha De Bruyne, che ieri, se qualcuno ha visto, ha fatto 4 gol, di cui i primi tre in 24 minuti.