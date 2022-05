Ilary Blasi e Alvin ai ferri corri Tensione tra la conduttrice e l’inviato de L’Isola dei famosi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Quest’annodeiè tornato con buoni ascolti, nonostante le preoccupazioni degli esperti di tv e dei fan del programma. Lo scorso anno infatti i dati non erano stati incoraggianti e per questo tutti gli occhi erano puntati sul reality show. Mentre però sembra che sullo schermo la squadra formata da(insieme ovviamente agli opinionisti proposti quest’anno) stia funzionando piuttosto bene, alcune indiscrezioni parlano di problemi per la– che non si sopporterebbero più. Aria di tempesta tradei: cos’è successo Mentre i fan dedeierano ...

Leggi anchee Alvin ai ferri corti, esplode il gossip Ricordiamo che, questa settimana, il secondo appuntamento settimanale de L'Isola dei Famosi andrà in onda venerdì 13 maggio 2022 in ...Mentre i fan del reality show , condotto da, non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a Edoardo e Mercedesz, tifando affinché si formi una nuova coppia proprio nel momento in cui quella ...Persino Ilary Blasi ha reagito al post, lasciando il suo “mi piace”. Isola dei famosi, il post di Alvin e i commenti degli utenti I commenti sotto al post sono numerosi ed esprimono tutto il sostegno ...Isola Dei Famosi, Nicolas Vaporidis, in diretta, smaschera Laura: "Prova truccata". Interviene Ilary Blasi che riprende i concorrenti ...