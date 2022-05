Il fratello di Rabiot alza il polverone: “Inter Corruzione Var FC-Juventus 4-2” | FOTO (Di giovedì 12 maggio 2022) Il rigore concesso all’Inter sul risultato di 2-1 a favore della Juventus continua a portare tantissime reazioni. I nerazzurri hanno conquistato la Coppa Italia grazie alla vittoria contro i bianconeri con il punteggio di 2-4. L’uomo del match è stato Perisic, autore di una doppietta ai tempi supplementari. La squadra di Allegri era stata in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Barella con Alex Sandro (deviazione di Morata) e Vlahovic, all’80’ il rigore trasformato da Calhanoglu. Il contatto con Lautaro Martinez ha scatenato la furia e le proteste dei bianconeri, su tutte quelle di James Rabiot, fratello del centrocampista della Juventus. “InterCorruptionVAR.FC-Juve 4-2, merci la Var, merci l’arbitre”, si legge su Instagram. Una dura presa di posizione, confermata anche nelle ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Il rigore concesso all’sul risultato di 2-1 a favore dellacontinua a portare tantissime reazioni. I nerazzurri hanno conquistato la Coppa Italia grazie alla vittoria contro i bianconeri con il punteggio di 2-4. L’uomo del match è stato Perisic, autore di una doppietta ai tempi supplementari. La squadra di Allegri era stata in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Barella con Alex Sandro (deviazione di Morata) e Vlahovic, all’80’ il rigore trasformato da Calhanoglu. Il contatto con Lautaro Martinez ha scatenato la furia e le proteste dei bianconeri, su tutte quelle di Jamesdel centrocampista della. “CorruptionVAR.FC-Juve 4-2, merci la Var, merci l’arbitre”, si legge su Instagram. Una dura presa di posizione, confermata anche nelle ...

Advertising

Anima_1908 : Al fratello di #Rabiot non va giù ?? - delenastydiak : RT @locavtelli: il fratello di rabiot su instagram: io amo quella famiglia con tutto il mio cuore - eiascone : RT @lulexstrina: intanto il fratello di rabiot: questa famiglia è pazzesca, li amo e mi fanno morire tutti #JuventusInter https:/… - guruVISE_EfinLi : RT @90ordnasselA: Il fratello di Rabiot l’ha presa molto bene. - CalcioWeb : Il fratello di #Rabiot non le manda a dire: non si placano le proteste sul rigore concesso all'#Inter in finale di… -