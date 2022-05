Gas, balzo dei prezzi con il rallentamento dei flussi dall’Ucraina. Snam: «Per ora niente interruzioni» (Di giovedì 12 maggio 2022) Continuano a crescere i prezzi del gas naturale in Europa a causa delle preoccupazioni per le forniture dalla Russia in transito dall’Ucraina verso Occidente. Il contratto di riferimento per le forniture ha infatti fatto registrare una crescita del 9%, a 102,50 euro. Per quanto riguarda l’Italia, la Snam, uno dei principali operatori europei nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, ha reso noto che i flussi dalla Russia «continuano senza interruzioni, al momento». L’azienda ha sottolineato che «l’incertezza e il timore di possibili implicazioni sul fronte degli approvvigionamenti hanno innescato una significativa crescita dei prezzi del gas e del petrolio». La società italiana specializzata nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano ha poi aggiunto che per ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Continuano a crescere idel gas naturale in Europa a causa delle preoccupazioni per le forniture dalla Russia in transitoverso Occidente. Il contratto di riferimento per le forniture ha infatti fatto registrare una crescita del 9%, a 102,50 euro. Per quanto riguarda l’Italia, la, uno dei principali operatori europei nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, ha reso noto che idalla Russia «continuano senza, al momento». L’azienda ha sottolineato che «l’incertezza e il timore di possibili implicazioni sul fronte degli approvvigionamenti hanno innescato una significativa crescita deidel gas e del petrolio». La società italiana specializzata nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano ha poi aggiunto che per ...

