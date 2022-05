Finlandia, oggi il Parlamento al voto per adesione alla Nato. Niinisto 'Non è contro nessuno' (Di giovedì 12 maggio 2022) E' una giornata importante per la Finlandia e in prospettiva per i futuri equilibri geopolitici europei e mondiali. Il Parlamento finlandese voterà infatti oggi se entrare o meno nella Nato. Una ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 12 maggio 2022) E' una giornata importante per lae in prospettiva per i futuri equilibri geopolitici europei e mondiali. Ilfinlandese voterà infattise entrare o meno nella. Una ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - limesonline : ???? Il mondo oggi #11maggio Draghi da Biden, la pseudo-Nato britannica e la 'Cina unica' per gli Usa analisi di… - TgLa7 : Giornata importante per la Finlandia e in prospettiva per i futuri equilibri geopolitici. Il parlamento finlandese… - _E_C_U_R_B : Oggi siamo qui per parlare della PIÙ GRANDE OPERAZIONE DI MERCATO DELLA STORIA DEL CALCIO. È il 12 Giugno 2021, du… - teobaratto90 : RT @NessunLuogo24: Buongiorno, oggi è il 78simo giorno di guerra e la domanda di adesione della #Finlandia ???? alla #NATO è attesa in giorna… -