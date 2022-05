Ezra Miller nel video dell'arresto: "Ho registrato l'aggressione subita per la cripto arte NFT" (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel video dell'arresto di Ezra Miller alle Hawaii l'attore dichiara di essersi filmato mentre viene aggredito in un bar per amore della cripto arte NFT. Spunta il video della bodycam usata da Ezra Miller durante l'arresto del 29 marzo alle Hawaii. Nel video l'attore afferma di essersi registrato mentre viene aggredito per amore dell'arte. "Sono stato aggredito e ho iniziato a girare. Lasciate che vi mostri il video. Sono stato aggredito in questo bar, due volte di seguito. Mi filmo quando vengo aggredito per l'arte della crittografia NFT", è il racconto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Neldialle Hawaii l'attore dichiara di essersi filmato mentre viene aggredito in un bar per amoreNFT. Spunta ila bodycam usata dadurante l'del 29 marzo alle Hawaii. Nell'attore afferma di essersimentre viene aggredito per amore. "Sono stato aggredito e ho iniziato a girare. Lasciate che vi mostri il. Sono stato aggredito in questo bar, due volte di seguito. Mi filmo quando vengo aggredito per l'a crittografia NFT", è il racconto ...

