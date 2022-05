Elettra Lamborghini | «La paura di stare ferma»

Advertising

repubblica : Elettra Lamborghini raddoppia: la sua statua di cera è la prima di un'italiana al museo di Madame Tussauds [di Luci… - infoitcultura : Elettra Lamborghini: “Figli? Ecco cosa abbiamo deciso io e mio marito” - infoitcultura : Elettra Lamborghini e il desiderio di maternit ecco cosha deciso col marito - infoitcultura : Elettra Lamborghini rivela la decisione sui figli mentre tutti pensavano fosse incinta - fanpage : Elettra Lamborghini presenta la sua statua, la prima italiana a #MadameTussauds -

DailyNews 24

ci vede doppio, anzi ci fa vedere doppio. L'ereditiera e cantante ha stabilito un record: è la prima italiana a ricevere l'onore della propria statua al celeberrimo museo delle ...Madame Tussauds Amsterdam ha presentato a Milano la statua di cera diche, a partire dalla prossima settimana, verrà esposta presso il museo olandese . 'Siamo identiche, pazzesco!' ha esclamatoal primo incontro con la sua statua, durante il ... Elettra Lamborghini, la decisione sui figli: "Ecco cosa abbiamo deciso io e mio marito" Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati nel 2020 in molti hanno pensato più volte che la popstar ed ereditiera fosse incinta ma non era così. Le gravidanze possono attendere, Elettra non ha tem ...Il matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. Elettra Lamborghini ha ammesso che adora fare la moglie Dove vive Elettra Lamborghini col marito. Sia per lavoro sia per stare vicino al marito, pure ...