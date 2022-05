DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: il gruppo si prepara per la volata (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.42 La Lotto-Soudal e la Quick Step-Alpha Vinyl stanno costruendo i loro treni per la volata. 17.39 Ora tutte le squadre vogliono stare avanti, ai 15 chilometri dal traguardo. 17.36 La fine dell’avventura in solitaria di Diego Rosa, che ha salutato le telecamere del Giro: Diego Rosa deLIVErs a romantic solo ride which comes to an end with a few kilometers to go. Bravo Diego. Diego Rosa, una romantica fuga solitaria che si esaurisce a pochi km dal traguardo. Bravo Diego.#Giro @diegoro 89 @EoloKometaTeam pic.twitter.com/neTNtHNcki — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 12, ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.42 La Lotto-Soudal e la Quick Step-Alpha Vinyl stanno costruendo i loro treni per la. 17.39 Ora tutte le squadre vogliono stare avanti, ai 15 chilometri dal traguardo. 17.36 La fine dell’avventura in solitaria di Diego Rosa, che ha salutato le telecamere del: Diego Rosa ders a romantic solo ride which comes to an end with a few kilometers to go. Bravo Diego. Diego Rosa, una romantica fuga solitaria che si esaurisce a pochi km dal traguardo. Bravo Diego.#@diegoro 89 @EoloKometaTeam pic.twitter.com/neTNtHNcki —(@ditalia) May 12, ...

