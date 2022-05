Come giocherebbe Jordi Alba nella Juve? Risolverebbe un problema (Di giovedì 12 maggio 2022) Prendere giocatori in là con l’età è sempre un grosso rischio, ma un campione Come Jordi Alba farebbe ancora la felicità di tutte le società. L’esperienza internazionale è sicuramente una delle caratteristiche fondamentali per poter provare a ottenere grandi risultati a livello europeo e anche italiano, con la Juventus che ha saputo acquistare alcuni giocatori di primo piano a fine carriera in passato riuscendo a fargli vivere una seconda giovinezza, per questo motivo sarebbe davvero curioso vedere cosa accadrebbe a Torino con l’arrivo di Jordi Alba. Jordi Alba Barcellona (LaPresse)Alcuni giocatori sembrano davvero aver fatto un patto con il diavolo tanto sembrano essere eterni e longevi a tal punto da rimanere costantemente dei campioni assoluti anche ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Prendere giocatori in là con l’età è sempre un grosso rischio, ma un campionefarebbe ancora la felicità di tutte le società. L’esperienza internazionale è sicuramente una delle caratteristiche fondamentali per poter provare a ottenere grandi risultati a livello europeo e anche italiano, con lantus che ha saputo acquistare alcuni giocatori di primo piano a fine carriera in passato riuscendo a fargli vivere una seconda giovinezza, per questo motivo sarebbe davvero curioso vedere cosa accadrebbe a Torino con l’arrivo diBarcellona (LaPresse)Alcuni giocatori sembrano davvero aver fatto un patto con il diavolo tanto sembrano essere eterni e longevi a tal punto da rimanere costantemente dei campioni assoluti anche ...

Advertising

cagi_87 : Sissi non se la giocherebbe al televoto e lo sappiamo e questo 'salva' il programma perché sappiamo effettivamente… - cagi_87 : @ElisaRo85629424 Sissi non se la giocherebbe al televoto e lo sappiamo e questo li 'salva' perché sappiamo effettiv… - psychosaru : in un mondo giusto sissi si giocherebbe la finalissima cantando in successione stupidi lovers brava e come come - Nicola71793000 : @ilPellicano_ Lo sai che la penso come te... ma oramai il ns gioco è imprescindibile dalla sua presenza.. con il 4… - antokio : @FrancescaCphoto secondo me non è un bidone, ma non è un difensore per difenderti in area come fanno loro, è un dif… -