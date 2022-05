Ben Whishaw sarà il protagonista di Limonov, the Ballad of Eddie, diretto da Kirill Serebrennikov (Di giovedì 12 maggio 2022) Il regista russo Kirill Serebrennikov dirigerà l'attore Ben Whishaw nel film Limonov, the Ballad of Eddie, tratto dal libro di Emmanuel Carrère. Ben Whishaw sarà il protagonista di Limonov, the Ballad of Eddie, un nuovo film di Kirill Serebrennikov. Il regista russo, tra pochi giorni, presenterà il film Tchaikovsky's Wife all'edizione 2022 del Festival di Cannes. Limonov, The Ballad of Eddie è stato scritto da Kirill Serebrennikov in collaborazione con Ben Hopkins e Pawel Pawlikowski ispirandosi al romanzo scritto da Emmanuel Carrère. Al centro della trama ci ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Il regista russodirigerà l'attore Bennel film, theof, tratto dal libro di Emmanuel Carrère. Benildi, theof, un nuovo film di. Il regista russo, tra pochi giorni, presenterà il film Tchaikovsky's Wife all'edizione 2022 del Festival di Cannes., Theofè stato scritto dain collaborazione con Ben Hopkins e Pawel Pawlikowski ispirandosi al romanzo scritto da Emmanuel Carrère. Al centro della trama ci ...

Advertising

JosDomi77504002 : RT @fisco24_info: Ben Whishaw sara' Limonov in film Serebrennikow: stop riprese in Russia per la guerra, parte pronta va a Cannes https://t… - fisco24_info : Ben Whishaw sara' Limonov in film Serebrennikow: stop riprese in Russia per la guerra, parte pronta va a Cannes - EnfantProdige : Finalmente non ci speravo più di veder realizzato questo film #Liminov - glooit : Ben Whishaw sara' Limonov in film Serebrennikow leggi su Gloo - BernardShakey11 : RT @TIM_vision: Dopo lo scandalo raccontato in 'A Very British Scandal', perché non fare un passo indietro e recuperare l'incredibile prima… -