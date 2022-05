Ashely Judd | il dramma della madre | ' Si è sparata | viveva con un grande disagio dentro'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ashleye la sua famiglia volevano che il mondo sapesse da loro come è morta Naomi. Laè apparsa in un'intervista con Diane Sawyer, andata in onda giovedì su 'Good Morning America'. L'...

Lei e sua sorella Wynonna avevano annunciato il 30 aprile di aver perso la madre 'a causa di una malattia mentale'. La donna aveva 76 anni. Ashley ha detto che lei e la sua famiglia volevano fare luce sulla malattia mentale, spiegando che è 'importante distinguere tra la persona amata e la malattia'.