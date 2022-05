Antonio Medugno lancia una frecciatina a un’ex volto di Uomini e Donne? (Di giovedì 12 maggio 2022) In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonio Medugno. Da settimane infatti la vita sentimentale del tiktoker fa discutere il web. Come qualcuno saprà si è mormorato che l’ex Vippone prima del suo ingresso al GF Vip 6 abbia frequentato Giulia D’Urso, ex volto di Uomini e Donne. Ma non solo. Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022) In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato. Da settimane infatti la vita sentimentale del tiktoker fa discutere il web. Come qualcuno saprà si è mormorato che l’ex Vippone prima del suo ingresso al GF Vip 6 abbia frequentato Giulia D’Urso, exdi. Ma non solo.

Advertising

IsaeChia : #UominieDonne, flirt in corso tra Giulia D’Urso e uno sportivo? Antonio Medugno si sfoga: “Falsità e ipocrisia” Se… - andreastoolbox : #Antonio Medugno lancia una frecciatina a un’ex volto di Uomini e Donne? - Novella_2000 : Antonio Medugno lancia una frecciatina a un’ex protagonista di Uomini e Donne? - blogtivvu : Antonio Medugno contro una ex di Uomini e Donne? Lo sfogo social non passa inosservato - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo, stanno insieme? Beccati mano nella mano... -