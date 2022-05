Ancora contestazione a Napoli: pesante striscione degli Ultras contro De Laurentiis (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo Champions League sia ormai stato messo in cassaforte, al Napoli resterà un po’ di amaro in bocca per la stagione che sta per concludersi. Gli azzurri, infatti, avrebbero potuto essere Ancora in lotta per lo scudetto, e invece oggi si ritrovano a far da spettatori al duello tra Milan e Inter, che potrebbe risolversi anche nell’ultima giornata di campionato. Napoli Bologna Serie A LA PROTESTA A farsi sentire, Ancora una volta, sono stati i tifosi, che hanno protestato non contro il club, ma nei confronti del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, dopo le recenti dichiarazioni sui tifosi del Napoli, definiti come ‘vessati‘, ‘bevitori di vino‘ e ‘mangiatori di casatiello‘. I ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante l’obiettivo Champions League sia ormai stato messo in cassaforte, alresterà un po’ di amaro in bocca per la stagione che sta per concludersi. Gli azzurri, infatti, avrebbero potuto esserein lotta per lo scudetto, e invece oggi si ritrovano a far da spettatori al duello tra Milan e Inter, che potrebbe risolversi anche nell’ultima giornata di campionato.Bologna Serie A LA PROTESTA A farsi sentire,una volta, sono stati i tifosi, che hanno protestato nonil club, ma nei confronti del patron azzurro Aurelio De, dopo le recenti dichiarazioni sui tifosi del, definiti come ‘vessati‘, ‘bevitori di vino‘ e ‘mangiatori di casatiello‘. I ...

