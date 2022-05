Alpini, il presidente: “Chiedo scusa. Prenderemo provvedimenti forti. Noi macchiati da pochi imbecilli” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Chiedo scusa, gesti inaccettabili, faremo di tutto per cambiare“. Sono alcuni passi dell’intervista rilasciata da Sebastiano Favero, il presidente dell’Associazione nazionale Alpini, dopo le furibonde polemiche che l’adunata di Rimini si lascia dietro. Sono state delle scuse a tutto tondo con alcune importanti precisazioni. “Adesso ci sono fatti concreti”, afferma dopo che sono arrivate precise denunce. “E mi consenta innanzitutto di chiedere scusa a chi ha subito le molestie. Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E se sono appartenenti alla nostra associazione, Prenderemo provvedimenti molto forti”. Favero: “Faremo di tutto per cambiare e individuare i responsabili” Sebastiano Favero, ingegnere, 73enne, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) “, gesti inaccettabili, faremo di tutto per cambiare“. Sono alcuni passi dell’intervista rilasciata da Sebastiano Favero, ildell’Associazione nazionale, dopo le furibonde polemiche che l’adunata di Rimini si lascia dietro. Sono state delle scuse a tutto tondo con alcune importanti precisazioni. “Adesso ci sono fatti concreti”, afferma dopo che sono arrivate precise denunce. “E mi consenta innanzitutto di chiederea chi ha subito le molestie. Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E se sono appartenenti alla nostra associazione,molto”. Favero: “Faremo di tutto per cambiare e individuare i responsabili” Sebastiano Favero, ingegnere, 73enne, ...

