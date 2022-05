Alba Parietti e Fabio Adami escono allo scoperto: i primi scatti di coppia nelle rovente Ibiza (Di giovedì 12 maggio 2022) Da tempo Alba Parietti è tornata, suo malgrado, a far parlare di sé per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi infatti la showgirl è stata accostata ad un uomo di nome Fabio Adami, su cui però lei non ha voluto rivelare alcun tipo di informazione. Almeno fino ad oggi, dal momento che ha approfittato dei social per condividere i primi scatti da coppia sotto il sole di Ibiza. Alba Parietti e Fabio Adami non si nascondono più: le parole della showgirl sui social Soltanto qualche giorno fa Alba Parietti è stata presa in contropiede da Eleonora Daniele, che a Storie Italiane ha fatto alla donna qualche domanda sulla sua vita ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Da tempoè tornata, suo malgrado, a far parlare di sé per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi infatti la showgirl è stata accostata ad un uomo di nome, su cui però lei non ha voluto rivelare alcun tipo di informazione. Almeno fino ad oggi, dal momento che ha approfittato dei social per condividere idasotto il sole dinon si nascondono più: le parole della showgirl sui social Soltanto qualche giorno faè stata presa in contropiede da Eleonora Daniele, che a Storie Italiane ha fatto alla donna qualche domanda sulla sua vita ...

