Xylella: “Ostuni come Oria ed il batterio killer dilaga” Coldiretti Puglia sulla sospensiva all'abbattimento di 37 ulivi infetti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La pratica degli innesti è solo sperimentale, adottata con enormi ritardi e soprattutto se operata su ulivi fortemente compromessi non produce certamente i risultati sperati. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in merito alla sentenza del TAR che ha bloccato l’espianto di 37 ulivi infetti ad Ostuni. “Gli ulivi infetti restano focolai attivi, fonti di inoculo per la sputacchina, l’insetto vettore, complice della diffusione della Xylella. La Puglia ha già pagato lo scempio che si è perpetrato per esempio ad Oria e Francavilla, dove per non abbattere 47 ulivi malati, con espianti bloccati dai ricorsi ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 11 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: La pratica degli innesti è solo sperimentale, adottata con enormi ritardi e soprattutto se operata sufortemente compromessi non produce certamente i risultati sperati. E’ quanto afferma, in merito alla sentenza del TAR che ha bloccato l’espianto di 37ad. “Glirestano focolai attivi, fonti di inoculo per la sputacchina, l’insetto vettore, complice della diffusione della. Laha già pagato lo scempio che si è perpetrato per esempio ade Francavilla, dove per non abbattere 47malati, con espianti bloccati dai ricorsi ...

