Virtus, quella prima coppa del 1990: 'Iniziò un decennio da favola' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allora fu la notte di Firenze. La prima vittoria europea della Virtus è stata la coppa delle Coppe. Era il 1990, era la seconda competizione europea, tra le vincitrici della coppa nazionale. Era la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allora fu la notte di Firenze. Lavittoria europea dellaè stata ladelle Coppe. Era il, era la seconda competizione europea, tra le vincitrici dellanazionale. Era la ...

Advertising

Andre_85s : @alequevaz97 La f era campione d Italia ma quella Virtus era devastante nn solo ginobili ma aveva rachard Griffith… - lorenzodalrio : RT @DLabanti: #Virtus Sicuramente qualcuno della @LegaBasketA ci spiegherà come ha fatto #Milano a finire nella prima giornata, quella dell… - DLabanti : #Virtus Sicuramente qualcuno della @LegaBasketA ci spiegherà come ha fatto #Milano a finire nella prima giornata, q… - TWINSSEBASTIANI : LA VIRTUS CIVITANOVA OGGI AFFRONTA RAGGISOLARIS FAENZA - 08.05.2022 - Ultimo impegno di regular season per la Virtu… - YvanGoSlow24 : @ilbossdelcalci1 Inter, Celtic, Virtus Bella, Salernitana, quella che allena Mourinho, quella che allena Conte, que… -