VIDEO Fabio Fognini spacca la racchetta contro Jannik Sinner: reazione di rabbia a Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabio Fognini è letteralmente impazzito durante il match contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma. Il tennista ligure ha infatti scaraventato a terra la propria racchetta per più volte, dopo avere subito il controbreak nel quinto game del secondo set. Si trovava in vantaggio per 3-1 dopo aver perso nettamente il primo parziale. Il 34enne si è fortemente arrabbiato con se stesso e non è riuscito a trattenere la propria ira: ha picchiato con foga l’attrezzo sulla terra rossa della capitale, prendendosi anche una bordata di fischi da parte del pubblico, che non ha gradito il gesto incomprensibile del taggiasco. Di seguito il VIDEO di Fabio Fognini che spacca la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)è letteralmente impazzito durante il matchal Masters 1000 di. Il tennista ligure ha infatti scaraventato a terra la propriaper più volte, dopo avere subito ilbreak nel quinto game del secondo set. Si trovava in vantaggio per 3-1 dopo aver perso nettamente il primo parziale. Il 34enne si è fortemente arto con se stesso e non è riuscito a trattenere la propria ira: ha picchiato con foga l’attrezzo sulla terra rossa della capitale, prendendosi anche una bordata di fischi da parte del pubblico, che non ha gradito il gesto incomprensibile del taggiasco. Di seguito ildichela ...

