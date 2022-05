“Una Nessuna Centomila”: il concerto contro la violenza di genere vede la luce (Di mercoledì 11 maggio 2022) Finalmente, dopo un’attesa di circa due anni, manca solo un mese a “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, che si terrà sabato 11 giugno 2022 alla RFC Arena Reggio Emilia (Campovolo). UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne; Nessuna: perché Nessuna donna deve più essere una vittima; Centomila: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste a supporto di una battaglia così importante. Una. Nessuna. Centomila: le artiste del grande concerto benefico Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le 7 grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Finalmente, dopo un’attesa di circa due anni, manca solo un mese a “Una.. Il”, il più grande evento musicale di sempreladi, che si terrà sabato 11 giugno 2022 alla RFC Arena Reggio Emilia (Campovolo). UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;: perchédonna deve più essere una vittima;: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste a supporto di una battaglia così importante. Una.: le artiste del grandebenefico Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le 7 grandi ...

