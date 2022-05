Ultime Notizie – Covid oggi Vda, 67 contagi e un morto: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. Nelle Ultime 24 ore si registrano inoltre 35 guariti. Gli attuali positivi sono 1.367 di cui 29 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid salgono a 534. I nuovi casi testati nelle Ultime 24 ore sono 59, i tamponi effettuati 363. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 67 i nuovida coronavirus11in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. Nelle24 ore si registrano inoltre 35 guariti. Gli attuali positivi sono 1.367 di cui 29 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosisalgono a 534. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 59, i tamponi effettuati 363. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – Idea #GabrielJesus, le ultime sulla cessione #ACMilan #SempreMilan - VivianaVivarel1 : RT @sole24ore: ?? «Dobbiamo ripristinare il dialogo e portare la Russia al tavolo dei negoziati. Siamo pronti a parlare, speriamo non sia tr… -