Ucraina: mozione Cal al Senato, stop invio armi e allargamento Nato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “stop all'invio di armi, ad aumenti delle spese per gli armamenti e all'allargamento della Nato, promozione di una conferenza di pace. È il contenuto di una mozione di cui chiederemo l'urgente calendarizzazione”. Lo anticipa il capogruppo di Cal-Alt-Pc-Idv al SeNato, Mattia Crucioli, che ha da poco depositato il documento al SeNato. “L'Italia –si legge nella mozione- ha già inviato all'Ucraina 150 milioni in armi. E i vertici delle Forze armate ordinano l'addestramento al ‘warfighting'; per questo molte parti politiche chiedono l'aumento delle spese militari. Il ministro della Difesa Guerini ha ribadito la disponibilità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “all'di, ad aumenti delle spese per gli armamenti e all'della, prodi una conferenza di pace. È il contenuto di unadi cui chiederemo l'urgente calendarizzazione”. Lo anticipa il capogruppo di Cal-Alt-Pc-Idv al, Mattia Crucioli, che ha da poco depositato il documento al. “L'Italia –si legge nella- ha già inviato all'150 milioni in. E i vertici delle Forze armate ordinano l'addestramento al ‘warfighting'; per questo molte parti politiche chiedono l'aumento delle spese militari. Il ministro della Difesa Guerini ha ribadito la disponibilità del ...

Advertising

laregione : Due miliardi in più all’esercito: sì del Nazionale alla mozione - caligola00 : RT @PietroSalvatori: Mozione semantica: invece che 'guerra in Ucraina' iniziamo a chiamarla 'guerra ALL'Ucraina', perché di questo si tratta - SILVIA71412470 : RT @bendellavedova: Distinguo e polemiche #Conte contro Draghi sono irresponsabili: #M5S ha votato si alla mozione per sostenere la resist… - saldifran : Se hai le palle presenti una mozione da votare in Parlamento per il blocco immediato delle armi all'Ucraina. Magari… - saldifran : @matteosalvinimi Se hai le palle presenti una mozione da votare in Parlamento per il blocco immediato delle armi al… -