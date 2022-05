Tutti i nomi per il vice Vlahovic (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Juventus avrà bisogno di un attaccante da affiancare a Vlahovic. La dirigenza ha già in mente qualche profilo In estate è probabile che la Juventus cerchi un nuovo vice Vlahovic. L’attaccante serbo non può giocarle tutte e con il possibile addio di Alvaro Morata servirà qualcuno in più lì davanti. Negli scorsi mesi sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Juventus avrà bisogno di un attaccante da affiancare a. La dirigenza ha già in mente qualche profilo In estate è probabile che la Juventus cerchi un nuovo. L’attaccante serbo non può giocarle tutte e con il possibile addio di Alvaro Morata servirà qualcuno in più lì davanti. Negli scorsi mesi sono L'articolo

Advertising

Alfodivi : @ezioscude @enzogoku69 In Italia giocano circa 500 calciatori solo in serie a..nel caso il napoli acquistasse un ca… - pasqualesoria : @SkySportMotoGP @guidomeda @MotoGP Ma dai Guido ….per quest anno e probabilmente ancora per qualche altro, è assolu… - CiesseviMilano : RT @FComunitaMilano: Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità Milano: #CarloMarchetti è stato… - Angelredblack1 : @dasdiafabri9 @NestolaEdoardo @acmilan @AntoVitiello @86_longo Di tutti i nomi che stanno circolando per l'attacco… - CiociariaO : Amministrative, ecco tutti i nomi della lista Mastrangeli e Frosinone Capoluogo Ultimate le due civiche schierate c… -