Sinner-Fognini in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022 andrà in scena il primo confronto diretto tra Jannik Sinner e Fabio Fognini. Entrambi hanno avuto un debutto decisamente convincente sui campi del Foro Italico. L’altoatesino ha sconfitto agilmente l’ostico spagnolo Martinez Portero mentre il ligure ha sbarrato la strada all’austriaco Thiem, ancora in cerca della miglior condizione fisica dopo i guai alla mano destra. Sarà Sinner a partire con i favori del pronostico ma mai dare per spacciato Fognini, che nella Capitale conosce sempre il modo di esaltarsi. Il momento di forma migliore è certamente quello del più giovane. Quest’ultimo si è presentato a Roma dopo i quarti di finale raggiunti a Miami e Montecarlo e gli ottavi di finale conquistati a Madrid la scorsa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al secondo turno degliandrà in scena il primo confronto diretto tra Jannike Fabio. Entrambi hanno avuto un debutto decisamente convincente sui campi del Foro Italico. L’altoatesino ha sconfitto agilmente l’ostico spagnolo Martinez Portero mentre il ligure ha sbarrato la strada all’austriaco Thiem, ancora in cerca della miglior condizione fisica dopo i guai alla mano destra. Saràa partire con i favori del pronostico ma mai dare per spacciato, che nella Capitale conosce sempre il modo di esaltarsi. Il momento di forma migliore è certamente quello del più giovane. Quest’ultimo si è presentato a Roma dopo i quarti di finale raggiunti a Miami e Montecarlo e gli ottavi di finale conquistati a Madrid la scorsa ...

Advertising

InteBNLdItalia : Sinner c'è! ?????? Jannik supera Martinez 6-4 6-3. Al secondo turno ci sarà il derby contro Fognini ?? @janniksin |… - SuperTennisTv : Il Centrale è tutto per Jannik! ?? #Sinner supera Martinez per 6-4 6-3 e regala agli #IBI22 un derby italiano???? co… - WeAreTennisITA : JANNIK VINCE ?? Nessun problema contro Martinez, battuto per 6-4 6-3. Sinner supera il primo turno, mercoledì sera… - DBianco1969 : @KarlOne71 Diciamo che io spero di vincere, ma essendo realista, considerato 'il peggioratore' seduto in panchina,… - TaRulleGulle : Oggi sono gasatissimo perché è il giorno dell'unico vero DERBY D'ITALIA: Sinner vs Fognini -