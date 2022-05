Sarà creata dai funghi e aiuterà il pianeta, ma la dovremmo anche mangiare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo studio conferma che limitare gli impatti negativi sul pianeta bisognerebbe passare in futuro ad una versione green della carne Ne abbiamo parlato già in un precedente articolo in cui si metteva in evidenza un aspetto molto importante per il futuro della nostra specie e non solo. Proprio bloccare la produzione di carne farebbe bene al nostro pianeta. La produzione di questo alimento è infatti legata ad una grossa emissione di gas serra, deleteri per la Terra. Infatti in una recente ricerca dell’Università della California a Berkeley e della Stanford University emergeva questo aspetto negativo. La soluzione? Quella di eliminare la produzione di questo alimento. Un nuovo studio permetterebbe di trovare una compromesso meno drastico… Sarà creata dai funghi e aiuterà il ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo studio conferma che limitare gli impatti negativi sulbisognerebbe passare in futuro ad una versione green della carne Ne abbiamo parlato già in un precedente articolo in cui si metteva in evidenza un aspetto molto importante per il futuro della nostra specie e non solo. Proprio bloccare la produzione di carne farebbe bene al nostro. La produzione di questo alimento è infatti legata ad una grossa emissione di gas serra, deleteri per la Terra. Infatti in una recente ricerca dell’Università della California a Berkeley e della Stanford University emergeva questo aspetto negativo. La soluzione? Quella di eliminare la produzione di questo alimento. Un nuovo studio permetterebbe di trovare una compromesso meno drastico…daiil ...

Advertising

pandators : no vabbè scherzo vediamo sta nuova casa discografica con l'appoggio mariano non sarà male ma effettivamente è una c… - GiuseppBlasi : @segatogiampaolo @morenaliber @DaniloMapelli @PietroLodi4 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni L'egemonia del dollaro no… - putino : 'La città di Kherson è Russia, nessuna Repubblica popolare sarà creata sul territorio della regione di Kherson, non ci saranno referendum. - braveheartmmt : @dottorbarbieri @LoreCh__ Il giorno in cui smetterà di andare dietro alle richieste degli imprenditori, dettate dal… - EnelXItalia : #GiroE arriva a Messina dove sarà creata la nostra comunità energetica rinnovabile solidale che produrrà e condivid… -