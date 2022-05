(Di mercoledì 11 maggio 2022)circa due ore fa” di Via Cardinal Pietro Parente 33. A darne l’allarme la sorella Marina tramite un post su facebook dove,, chiede se qualcuno ha notizie.ha 57 anni, è alto circa 1.65 cm e non ha i documenti, di seguito i contatti per chi dovesse avere o ricevere notizie in merito.La” si trova a Sanin Via Cardinal Pietro Parente 33. Al momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo la posizione di. ...

Advertising

CorriereCitta : San Cesareo, scomparso Enrico Amata dalla comunità “Associazione Onlus Insieme”: i parenti lo cercano disperatamente - LuceverdeRoma : ??? #autostrade #iincidente – A1 Diramazione Roma Sud ?????? code tra A1 Milano-Napoli e San Cesareo > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #autostrade #incidente – A1 Diramazione Roma Sud ?????? code tra San Cesareo e A1 Milano-Napoli > A1 #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente #perditacarico - Diramazione Roma Sud ??????code per 2 km tra Monteporzio e bivio A1 Milano-Napo… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente - A1 Milano-Napoli ?????? Coda di 1 km tra San Cesareo e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA… -

Monti Prenestini

... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SULL' A1 ROMA NAPOLI RIPERTO IL TRATTO IN PRECEDENZA BLOCCATO TRAE BIVIO A1MILANO NAPOLI DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DI INCIDENTE PERMANGONO ...Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione di Roma Sud code per incidente trae l'auto Sole nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per traffico tra la Roma Fiumicino e via Tuscolana si sta in fila poi su via Pontina nei pressi di ... Addio alla maestra Wanda: lutto a San Cesareo Si chiama “Verde è Popolare” ed è il nuovo movimento ambientalista con radici democristiane lanciato dall’ex ministro Gianfranco Rotondi. Nei giorni scorsi Andrea Torre è stato nominato Presidente del ...Al “Rifugio Matildico” di San Polo D’Enza (Reggio Emilia) è arrivata una capriola incinta ferita a morte da un mezzo agricolo. Grazie alle attenzioni dei volontari del Rifugio – che è il centro uffici ...