Salerno | tre interventi dei vigili urbani

Salerno – C'era amianto nel cassone di materiale edile sul quale ha fatto un controllo la polizia municipale di Salerno dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. I vigili sono intervenuti in via Zara e hanno rinvenuto il materiale a sospetto contenuto di amianto, poi rivelatosi in eternit. Il cassone che lo conteneva era parte dei lavori di efficientamento energetico con isolamento termico ad un fabbricato di via Zara. Si è proceduto al sequestro del cassone e agli adempimenti giudiziari del caso. Ma non è l'unico intervento effettuato dai vigili urbani che con il personale del Reparto Motociclisti è intervenuto in aiuto di una donna, impiegata in un pubblico esercizio della città, che da diversi giorni riceveva numerose telefonate da uno sconosciuto. La donna ...

