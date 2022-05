Roma, i Friedkin puntano al delisting: lanciata un’Opa sulle minoranze (Di mercoledì 11 maggio 2022) La famiglia Friedkin ci riprova con il delisting della Roma. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’intenzione da parte della società controllante Romulus and Remus Investments LLC di lanciare un’Opa su tutte le azioni del club con l’obiettivo di uscire dalla Borsa. «A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o la “Società”) comunica che, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) La famigliaci riprova con ildella. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’intenzione da parte della società controllante Romulus and Remus Investments LLC di lanciaresu tutte le azioni del club con l’obiettivo di uscire dalla Borsa. «A.S.S.p.A. (“AS” o la “Società”) comunica che, L'articolo

