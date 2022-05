Rissa tra giovani | quattro denunce nel Napoletano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCimitile (Na) – Tredi 19 anni ed uno di 23 sono stati denunciati dai carabinieri a Cimitile (Napoli) per, lesioni e porto abusivo di armi. Sono tutti incensurati. I fatti sono avvenuti lo scorso 8 mattina nei pressi di un bar a piazza Conte Filo ma il cerchio si è chiuso quando il quarto ragazzo – il 23enne – si è presentato in caserma accompagnato dal suo legale di fiducia dove ha anche consegnato un coltello verosimilmente utilizzato durante la. Dalle prime verifiche pare che i 3 coetanei abbiano aggredito il più grande che avrebbe utilizzato un coltello. Per i 4 – medicati presso l’ospedale di Nola – lesioni guaribili tra i 3 e i 10 giorni. Non sono presenti sistemi di video sorveglianza e i Carabinieri hanno ascoltato i protagonisti della vicenda e qualche testimone presente nel ...

