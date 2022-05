Ragusa, ecco il progetto vincitore per l’ospedale Giovanni Paolo II (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ragusa – C’è un progetto vincitore per il completamento dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. La proposta prima classificata è stata redatta da un raggruppamento composto dalla PROGER SPA e SINCRETICA SRL entrambe di Pescara. Infatti, in data 04 maggio 2022 la Commissione Giudicatrice ha ultimato i lavori relativi al secondo grado di concorso concludendo le operazioni di valutazione e definendo la relativa graduatoria di merito.Dopo la scelta del progetto, giorno 10 maggio la Commissione ha decrittato la documentazione amministrativa dei partecipanti al concorso per eseguire l’abbinamento tra le proposte progettuali e i loro autori che fino ad allora erano sconosciuti. Adesso gli uffici procederanno alla verifica della documentazione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022)– C’è unper il completamento delII” di. La proposta prima classificata è stata redatta da un raggruppamento composto dalla PROGER SPA e SINCRETICA SRL entrambe di Pescara. Infatti, in data 04 maggio 2022 la Commissione Giudicatrice ha ultimato i lavori relativi al secondo grado di concorso concludendo le operazioni di valutazione e definendo la relativa graduatoria di merito.Dopo la scelta del, giorno 10 maggio la Commissione ha decrittato la documentazione amministrativa dei partecipanti al concorso per eseguire l’abbinamento tra le proposte progettuali e i loro autori che fino ad allora erano sconosciuti. Adesso gli uffici procederanno alla verifica della documentazione ...

