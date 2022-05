Pomezia, a 2 anni dal rogo riapre AgriClò. Il Sindaco: “I sogni non si incendiano” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pomezia – Il 29 agosto di due anni fa la fattoria didattica “AgriClo’”, in zona Martin Pescatore a Pomezia, è andata quasi totalmente distrutta da un incendio. Un dramma per i proprietari Vincenzo e Rita che avevano realizzato un progetto di vita, bruciato con un rogo che pare avesse avuto origine dalla vicina pinetina. Dopo due anni e il sostegno di amici, conoscenti e gente comune sono tornati al lavoro. Sono riusciti a ridare vita al loro sogno. Perché come ha detto il Sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà: “ I sogni non si incendiano”. Ed è stato proprio il Primo cittadino a fare visita all’azienda turistica evidenziando: “A quasi due anni dal rogo che ha parzialmente distrutto AgriClo’ , sono ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– Il 29 agosto di duefa la fattoria didattica “AgriClo’”, in zona Martin Pescatore a, è andata quasi totalmente distrutta da un incendio. Un dramma per i proprietari Vincenzo e Rita che avevano realizzato un progetto di vita, bruciato con unche pare avesse avuto origine dalla vicina pinetina. Dopo duee il sostegno di amici, conoscenti e gente comune sono tornati al lavoro. Sono riusciti a ridare vita al loro sogno. Perché come ha detto ildi, Adriano Zuccalà: “ Inon si”. Ed è stato proprio il Primo cittadino a fare visita all’azienda turistica evidenziando: “A quasi duedalche ha parzialmente distrutto AgriClo’ , sono ...

