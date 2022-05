Non sarà riscattato dal Galatasaray: a sorpresa ritorna alla Fiorentina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Erik Pulgar sembra destinato al ritorno a Firenze. Stando a quanto riportato dal portale turco Aksam, a fine stagione il centrocampista potrebbe lasciare il Galatasaray, club in cui milita adesso e che pare abbia deciso di non riscattarlo. Il motivo, ovviamente, sarebbe legato allo scarso rendimento del giocatore, che avrebbe deluso le aspettative del club, a tal punto da scegliere di non andare oltre il prestito. Pulgar Cile Qatar 2022IL SOSTITUTO Con la partenza di Pulgar, il nome messo nel mirino dalla squadra sarebbe quello di Axel Witsel, che ha un contratto con il Borussia Dortmund in scadenza il prossimo giugno. Al cileno, invece, non resterà che fare rientro in Italia e attendere i prossimi sviluppi di mercato. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Erik Pulgar sembra destinato al ritorno a Firenze. Stando a quanto riportato dal portale turco Aksam, a fine stagione il centrocampista potrebbe lasciare il, club in cui milita adesso e che pare abbia deciso di non riscattarlo. Il motivo, ovviamente, sarebbe legato allo scarso rendimento del giocatore, che avrebbe deluso le aspettative del club, a tal punto da scegliere di non andare oltre il prestito. Pulgar Cile Qatar 2022IL SOSTITUTO Con la partenza di Pulgar, il nome messo nel mirino dsquadra sarebbe quello di Axel Witsel, che ha un contratto con il Borussia Dortmund in scadenza il prossimo giugno. Al cileno, invece, non resterà che fare rientro in Italia e attendere i prossimi sviluppi di mercato.

