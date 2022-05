Napoli-Genoa | l'ultima recita dei capitani prima dell'abbraccio canadese

Advertising

sscnapoli : ?? Biglietti #NapoliGenoa promo speciale: porta un amico allo stadio, il secondo biglietto lo paghi la metà e raddop… - Carlo_Gravina : #Genoa Blessin, a Napoli la sfida più importante. Il ricordo di Maradona e la Uefa a Stoccarda - cn1926it : #NapoliGenoa, il #Maradona sarà gremito di tifosi per l’ultimo saluto ad #Insigne - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Napoli-Genoa, dopo oltre 30 anni pronta altra carovana di tifosi rossoblu al Sud - Grifoman1 : Napoli-Genoa, dopo oltre 30 anni pronta altra carovana di tifosi rossoblu al Sud -

Il capitano della squadra azzurra prepara l'ultima partita allo stadio Maradona quella tra. A 30 anni Insigne andrà a giocare a Toronto in Mls, a causa del mancato accordo sul rinnovo ...Insigne ha partecipato al concerto di Rocco Hunt Insigne mercoledì farà festa d'addio con 200 invitati Domenica colSpalletti riserverà standing ovation a Insigne I tifosi delsi ...Avversari per l'ultima volta a due passi da casa prima di ritrovarsi compagni al di là dell'oceano. Quella tra Genoa e Napoli in programma domenica al Maradona non sarà una sfida come le altre per i c ...Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex calciatore azzurro e del Lecce David Sesa. Il campionato di serie A è arrivato agli sgoccioli e ancora ci sono verde ...