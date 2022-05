Muore intossicato dalle esalazioni di monossido

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Gravissimo incidente domestico oggi, in un'abitazione di frazione Valenzani, a Castagnole Monferrato. Un uomo di 51 anni, ha infatti perso la vita probabilmente a causa di un'intossicazione da ...

La Nuova Provincia - Asti

Gravissimo incidente domestico oggi, in un'abitazione di frazione Valenzani, a Castagnole Monferrato. Un uomo di 51 anni, ha infatti perso la vita probabilmente a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. È stata la moglie, al suo rientro a casa, a trovarlo già privo di vita nel locale di sgombero al piano terra della loro abitazione in frazione Valenzani a Castagnole Monferrato.