MotoGP | GP Francia 2022 | numeri | statistiche | curiosità Ducati viene da due vittorie consecutive dopo anni di sofferenze

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Maggiopuò essere definito il mese istituzionale per la, in quanto vi sono programmate tre gare ricchissime di storia. La seconda tappa di questa “trilogia” è rappresentata dal Gran Premio di, la cui edizione inaugurale si tenne addirittura nel 1920, ben prima della nascita del Motomondiale! Il primo GP iridato si disputò, invece, nel 1951. Da allora il Gran Premio transalpino è quasi sempre stato parte integrante del calendario del Mondiale, mancando l’appuntamento solo sette volte, l’ultima delle quali nell’ormai lontano 1993. Cionondimeno bisogna sottolineare come l’evento, nonostante sia una presenza fissa, abbia ripetutamente cambiato palcoscenico, essendo andato in scena su una moltitudine di circuiti differenti. Infatti nel corso del XX secolo si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, ...