Moda e social media | il divorzio è vicino?

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Life&People.it L’algoritmo rischia di condizionare anche la: sceglie ed indirizza,infatti, i contenuti da mostrare. Spesso non sono quelli che le case produttrici intendono privilegiare. E’ l’aspetto nuovo, e per certi versi preoccupante, di un binomio tradiventato indissolubile negli ultimi anni. È vero che lache detta lo stile, ma chi è che detta le tendenze? Instagram, Twitter, TikTok hanno rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per la fashion industry, soprattutto per alcune aziende che sono riuscite, così, ad aprire nuove frontiere ai loro marchi raggiungendo in maniera diretta i potenziali clienti e creando con loro un rapporto di fidelizzazione. Un mezzo veloce attraverso il quale creare e promuovere le nuove tendenze. ...