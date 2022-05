“Mascherina Ffp2 come la P38”: senatore FdI Malan nella bufera (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – nella bufera il senatore di FdI Lucio Malan per aver associato le mascherine Ffp2 alla P38, la pistola simbolo degli anni di piombo. Una vera e propria bagarre è scoppiata in commissione Affari costituzionali al Senato, dove questa mattina si è tenuta una discussione sul decreto legge Riaperture. Malan: “Mascherina Ffp2 come la P38”. E scoppia la bufera Fonti parlamentari presenti alla seduta raccontano che nel suo intervento, Malan, criticando le mascherine Ffp2, avrebbe fatto un gioco di parole (e di numeri) chiamandole “Fp38”. Un riferimento all’arma utilizzata dalle Brigate rosse negli anni ’70. Apriti cielo: il presidente della commissione interviene per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag –ildi FdI Lucioper aver associato le mascherinealla P38, la pistola simbolo degli anni di piombo. Una vera e propria bagarre è scoppiata in commissione Affari costituzionali al Senato, dove questa mattina si è tenuta una discussione sul decreto legge Riaperture.: “la P38”. E scoppia laFonti parlamentari presenti alla seduta raccontano che nel suo intervento,, criticando le mascherine, avrebbe fatto un gioco di parole (e di numeri) chiamandole “Fp38”. Un riferimento all’arma utilizzata dalle Brigate rosse negli anni ’70. Apriti cielo: il presidente della commissione interviene per ...

