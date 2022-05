LIVE Virtus Bologna-Bursaspor 80-67, Finale EuroCup basket 2022 in DIRETTA: inizia la festa alla Segafredo Arena, la Virtus vince l’EuroCup 2022! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa fantastica serata alla Segafredo Arena, dove la Virtus Bologna ha piegato la resistenza del Bursaspor vincendo l’EuroCup. Grazie a tutti voi, cari amici di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! Match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena Finale, con i bolognesi che hanno toccato anche il +15. Il Frutti Extra Bursaspor non ha mai mollato, facendo tremare il pubblico della Segafredo Arena nell’ultimo quarto quando si è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:40 Termina qui la nostraper questa fantastica serata, dove laha piegato la resistenza delndo l’. Grazie a tutti voi, cari amici di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! Match mai in discussione da due finosirena, con i bolognesi che hanno toccato anche il +15. Il Frutti Extranon ha mai mollato, facendo tremare il pubblico dellanell’ultimo quarto quando si è ...

