Lautaro Martinez giù in area: dubbi sul primo rigore assegnato all’Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) nella finale di Coppa Italia con la Juventus All’80 Calhanoglu ha riacciuffato il pareggio in Juve-Inter trasformando il rigore assegnato poco prima da Valeri. Un rigore assegnato per un dubbio contatto tra Lautaro Martinez e i due difensori bianconeri De Ligt e Bonucci. Una decisione che ha poi scatenato la rabbia della panchina bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) nella finale di Coppa Italia con la Juventus All’80 Calhanoglu ha riacciuffato il pareggio in Juve-Inter trasformando ilpoco prima da Valeri. Unper uno contatto trae i due difensori bianconeri De Ligt e Bonucci. Una decisione che ha poi scatenato la rabbia della panchina bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SimoneTogna : Lautaro #martinez, con 21 gol stagionali, è il calciatore argentino più prolifico in Europa con le squadre di club. #inter - gippu1 : In #InterEmpoli Lautaro Martinez segna il suo 8° gol in serie A di venerdì e diventa il capocannoniere all-time in… - SerieA : ???? ?????? Per la?? volta nella sua carriera Lautaro #Martínez ha segnato1??9?? gol in una singola stagione di… - DavideCicconi : Giocatori bastardi ne ho visti, ma figli di puttana come Lautaro Martinez mai. #JuveInter - Privacy73708736 : Meglio pelato che con i capelli di #Lautaro #Martinez -