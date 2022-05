Juventus-Inter 2-4, gol clamoroso di Perisic: mancino all’incrocio (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) the ad id=”445341? Ivan Perisic ha tirato fuori dal cilindro un mancino all’incrocio dei pali al 102? di Juventus-Inter, presentandosi come game-changer per il 2-4 nerazzurro. Prima un calcio di rigore vincente con il destro a incrociare, poi un sinistro sotto al sette dell’eccezionale esterno d’attacco croato della Beneamata; meravigliosa e importantissima rete del vice-campione del mondo in carica, semplicemente un calciatore determinante. Niente da fare per Perìn sul finire del primo tempo supplementare e gol pazzesco di un Perisic totalmente on fire in una partita decisiva in stagione. Di seguito la clip relativa al guizzo vincente dell’ala croata contro la Juventus all’ultimo atto della Coppa Italia. VIDEO SUPER-GOL Perisic ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) the ad id=”445341? Ivanha tirato fuori dal cilindro undei pali al 102? di, presentandosi come game-changer per il 2-4 nerazzurro. Prima un calcio di rigore vincente con il destro a incrociare, poi un sinistro sotto al sette dell’eccezionale esterno d’attacco croato della Beneamata; meravigliosa e importantissima rete del vice-campione del mondo in carica, semplicemente un calciatore determinante. Niente da fare per Perìn sul finire del primo tempo supplementare e gol pazzesco di untotalmente on fire in una partita decisiva in stagione. Di seguito la clip relativa al guizzo vincente dell’ala croata contro laall’ultimo atto della Coppa Italia.SUPER-GOL...

Advertising

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - LVeraci : Complimenti @Inter per la vittoria della #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Ai tifosi gobbi dico solo di pensare a quelle… - News24_it : Juventus-Inter 2-4, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport -