Irene Pivetti a rischio processo per evasione e riciclaggio, la procura chiede il rinvio a giudizio: l’inchiesta sulla compravendita di tre Ferrari (Di mercoledì 11 maggio 2022) La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, e per altre cinque persone nell’ambito di un’inchiesta su riciclaggio, auto-riciclaggio ed evasione fiscale per una serie di operazioni commerciali sospette, tra le quali la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, servite – secondo l’accusa – per riciclare soldi che sarebbero stati sottratti al fisco. Il Riesame di Milano, lo scorso febbraio, accogliendo il ricorso del pm Giovanni Tarzia, dopo la bocciatura del Gip, ha disposto il sequestro di circa 3,5 milioni di euro a carico di Pivetti e di quasi mezzo milione a un suo consulente, Pier Domenico Peirone. Quest’ultimo ha patteggiato 1 anno e 10 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladi Milano ha chiesto ilper, ex presidente della Camera, e per altre cinque persone nell’ambito di un’inchiesta su, auto-edfiscale per una serie di operazioni commerciali sospette, tra le quali ladi treGran Turismo, servite – secondo l’accusa – per riciclare soldi che sarebbero stati sottratti al fisco. Il Riesame di Milano, lo scorso febbraio, accogliendo il ricorso del pm Giovanni Tarzia, dopo la bocciatura del Gip, ha disposto il sequestro di circa 3,5 milioni di euro a carico die di quasi mezzo milione a un suo consulente, Pier Domenico Peirone. Quest’ultimo ha patteggiato 1 anno e 10 ...

