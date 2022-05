Internazionali d’Italia | il derby va a Sinner Agli ottavi c’è Krajinovic

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si gioca sulle montagne russe ilazzurro tra Fabio Fognini e Jannik, con quest’ultimo che ha la meglio sul compagno di Davis e accededi finale degli. Qui affronterà il serbo Filip, carnefice del numero 7 del mondo Andrey Rublev. Fognini assente nel primo prova a rimontare ma vinceCon i primi sei punti consecutivi messi a segno da Fognini in apertura di match si era pensato che forsefosse un po’ meno sul pezzo del ligure, ma dallo 0-30 l’altoatesino vince un maxi parziale di 20 punti a 6 con cui vince cinque giochi di fila e di fatto archivia il primo set. Fabio, forse alle prese con un problema fisico gioca quasi da fermo e non sente la palla, ...

Advertising

SkySport : Djokovic a Sky Sport 'A Roma voglio vincere' ? INTERNAZIONALI D'ITALIA Sinner-Fognini alle 19.00 Le partite di oggi… - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, la corsa prosegue per Sinner: Fognini eliminato nel derby - giulyleclerc : RT @sportmediaset: Internazionali d’Italia: la reazione di Sinner vale il derby azzurro, Fognini eliminato #IBI22 #Tennis #Roma #Sinner #F… - sportmediaset : Internazionali d’Italia: la reazione di Sinner vale il derby azzurro, Fognini eliminato #IBI22 #Tennis #Roma… - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Jannik Sinner beat Fabio Fognini 6-2, 3-6, 6-3 -

Il solito Fabio Fognini , anche nel derby tutto italiano con Jannik Sinner. L'ex top ten, che sfida l'altoatesino nei sedicesimi di finale degli, soffre contro il connazionale più giovane e quando sbaglia si infuria. Superando il limite nel secondo set, quando dopo un doppio fallo prima lancia la racchetta, poi la ...Jannik Sinner vince l'atteso derby con Fabio Fognini e vola agli ottavi degli. 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 i parziali per l'altoatesino che giovedì sfiderà il serbo Filip Krajinovic. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Sinner agli ...