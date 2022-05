Il peperone crusco venerdì 13 maggio a “IL GUSTO DELLA SALUTE” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – La semplicità, la genuinità e la storia DELLA gastronomia lucana saranno protagoniste dell’appuntamento di questa settimana con Il GUSTO DELLA SALUTE, la rubrica scientifica ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia DELLA Fondazione per la Medicina Personalizzata. Al centro DELLA scena, questa volta, ci sarà l’oro rosso DELLA Basilicata, ossia il peperone di Senise IGP, dalla classica forma allungata, dal colore rosso con mille sfumature, buccia sottile e sapore dolciastro, che dal 1996 può contare su un Consorzio di tutela creato proprio per valorizzare e tramandare la cultura e le tradizioni correlate a questo ortaggio di origini antiche. I peperoni di Senise IGP, appartenenti alla specie ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – La semplicità, la genuinità e la storiagastronomia lucana saranno protagoniste dell’appuntamento di questa settimana con Il, la rubrica scientifica ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud ItaliaFondazione per la Medicina Personalizzata. Al centroscena, questa volta, ci sarà l’oro rossoBasilicata, ossia ildi Senise IGP, dalla classica forma allungata, dal colore rosso con mille sfumature, buccia sottile e sapore dolciastro, che dal 1996 può contare su un Consorzio di tutela creato proprio per valorizzare e tramandare la cultura e le tradizioni correlate a questo ortaggio di origini antiche. I peperoni di Senise IGP, appartenenti alla specie ...

Advertising

LocalPage3 : Il peperone crusco venerdì 13 maggio a 'IL GUSTO DELLA SALUTE' - italiaserait : Il peperone crusco venerdì 13 maggio a “IL GUSTO DELLA SALUTE” - zambrysss : @AnfetaMilan Ho già il baccalà mantecato in carta con fave, cicorie e peperone crusco. E anche un primo, non voglio… - AnfetaMilan : @zambrysss guarda forse delle verdurine croccanti o fatte in tempura ci starebbero bene. non riesco a prevedere un… - Accipicchina : Le Pappardelle al Peperone Crusco sono state una vera scoperta! Buone, profumate e speziate. Segui la foto-ricetta… -