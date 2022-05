Il Festival Bar torna in tv con Andrea Delogu e Stefano De Martino: titolo nuovo programma, canale, data e cantanti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Festival Bar torna in televisione! Il noto evento musicale icona dei primi anni Duemila sarà condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma è vero? Leggi anche: Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti vuole alcuni concorrenti del GF Vip 6 nel cast: ecco chi vedremo a settembre Il Festival Bar torna in... Leggi su donnapop (Di mercoledì 11 maggio 2022) IlBarin televisione! Il noto evento musicale icona dei primi anni Duemila sarà condotto daDe. Ma è vero? Leggi anche: Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti vuole alcuni concorrenti del GF Vip 6 nel cast: ecco chi vedremo a settembre IlBarin...

Advertising

BuongiornoGour1 : L'articolo 'Al bar pasticceria Festival di Sanremo, locale storico datato 1957, è misteriosamente sparito il celebr… - colombomauro : @Max92387016 Si ho fatto 3 festival@bar con loro ! ???? tossici ma ci si divertiva! - loueeh_oioi : QUELLA DEL FESTIVAL BAR NON SO DI QUALE ANNO #EUROVISION - donvitorap : RT @DSottocultura: Tutti brutti Torino euro festival music contest Don vito freestyle rap ahahahah #eurovision #torino @ Don Vito's Cats Ba… - William_Pisu : @DreamAboutJade @cartonimorti Questo non puoi saperlo, ogni programma ha una sua fine, come Ballarò come la melevis… -