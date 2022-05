I look più glamour di Laetitia Casta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laetitia Casta ha condiviso le passerelle con le modelle più iconiche degli Anni ’90 e la sua bellezza ha catturato anche il cinema. Per Laetitia Casta, la moda è casa. La supermodella ha mosso i primi passi nel settore a soli 15 anni, voluta in passerella da celebri stilisti come Ralph Lauren. Ha condiviso lo show con le modelle più iconiche degli Anni ’90 come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, curandosi molto poco di quei canoni di bellezza imposti all’epoca. Classe 1978, Laetitia Casta non aveva espresso il desiderio di diventare una modella, è semplicemente capitato. Appena ragazzina, è stata avvistata in spiaggia da un fotografo mentre era in vacanza con la sua famiglia in Corsica. E da quel momento non si è mai fermata. Laetitia Casta. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha condiviso le passerelle con le modelle più iconiche degli Anni ’90 e la sua bellezza ha catturato anche il cinema. Per, la moda è casa. La supermodella ha mosso i primi passi nel settore a soli 15 anni, voluta in passerella da celebri stilisti come Ralph Lauren. Ha condiviso lo show con le modelle più iconiche degli Anni ’90 come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, curandosi molto poco di quei canoni di bellezza imposti all’epoca. Classe 1978,non aveva espresso il desiderio di diventare una modella, è semplicemente capitato. Appena ragazzina, è stata avvistata in spiaggia da un fotografo mentre era in vacanza con la sua famiglia in Corsica. E da quel momento non si è mai fermata.. Crediti: ...

