Giulia Pauselli presto mamma lascia Amici ma il suo grazie a Maria è immenso e pieno d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…” inizia con queste parole il post che poche ore fa, ballerina professionista di, ha postato sui social.nella scuola dide Filippi si è formata. E’ stata una delle concorrenti del talent e poi, dopo aver lavorato anche all’estero, ottenendo diversi riconoscimenti, è tornata in Italia e ha ricominciato in quella che era la sua casa. Forse quello adè un arrivederci, non un addio. Per, chediventerà, arriva il momento di salutare tutti, anche perchè l’edizione 21 disi concluderà domenica. Ed è tempo quindi, di preparare le cose per iniziare una nuova avventura, ...