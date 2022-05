Garavaglia (Lega): “Servono stagionali, far entrare più stranieri”. Poi rettifica: “Attenzione del governo è per i lavoratori italiani” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dovremo prendere degli stranieri altrimenti avremo problemi di personale per la stagione estiva“. Parola del ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega) che parlando con Repubblica a margine di un evento è tornato sul tema della presunta carenza di lavoratori nel comparto e ha proposto anche una soluzione: prorogare ulteriormente il termine per presentare le domande per il decreto Flussi, aumentando così gli ingressi di cittadini provenienti da Paesi extra Ue. Un’affermazione che nella tarda mattinata l’esponente del Carroccio è sembrato poi rettificare, facendo sapere che “è del tutto evidente che l’Attenzione del governo è interamente rivolta ai lavoratori italiani” e “gli elementi distorsivi del mercato del lavoro per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dovremo prendere deglialtrimenti avremo problemi di personale per la stagione estiva“. Parola del ministro del Turismo Massimo) che parlando con Repubblica a margine di un evento è tornato sul tema della presunta carenza dinel comparto e ha proposto anche una soluzione: prorogare ulteriormente il termine per presentare le domande per il decreto Flussi, aumentando così gli ingressi di cittadini provenienti da Paesi extra Ue. Un’affermazione che nella tarda mattinata l’esponente del Carroccio è sembrato poire, facendo sapere che “è del tutto evidente che l’delè interamente rivolta ai” e “gli elementi distorsivi del mercato del lavoro per gli ...

